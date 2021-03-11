Багаторазова чемпіонка та призерка Паралімпійських ігор, рекордсменка світу з плавання та обличчя кампанії «Моршинська Спорт» Єлизавета Мерешко отримала іменну зірку в Києві

«Площа зірок» у столиці поповнилась іменем херсонської спортсменки, яка торік стала однією з героїнь кампанії «Моршинська Спорт». Відтепер зірка Єлизавети викарбувана в центрі Києва поруч з пам’ятними знаками видатним сучасникам, що досягли значних результатів у спорті й мистецтві.

«Вже третій рік поспіль ми знайомимо українців з крутими спортсменами, справжніми супергероями, які виборюють перемоги на міжнародній арені та щодня працюють над образом сильної сміливої сучасної України у світі. Вже вдруге за останній час я маю за честь анонсувати відкриття іменних зірок героїв кампанії «Моршинська Спорт». Цього разу чудової спортсменки, плавчині з Херсону, багаторазової чемпіонки й призерки Паралімпійських Ігор в Ріо-де-Жанейро, багаторазової чемпіонки та призерки світу та Європи, рекордсменки світу з плавання – Єлизавети Мерешко.

Єлизавета – справжня зірка спорту, абсолютне натхнення для кожного з нас та гордість для цілої країни. Вона щодня доводить, якщо щосили гребти – вдасться фінішувати переможницею, хай там що. І не важливо, брасом, на спині або вільним стилем. Головне – з вірою в результат, у власні сили й класну команду, що завжди поруч», — розповідає директор з маркетингу ІDS Borjomi Ukraine Анатолій Гордєєв.

«Привіт, я Єлизавета, мені 28 років і у мене є власна іменна відзнака на «Площі зірок» в Києві. Чи мріяла я, що колись скажу подібне? Ні, точно ні. Але я безмежно вдячна й щаслива, що мені випала честь отримати власну зірку та закарбувати ім’я в пам’яті одного з найкращих міст у світі. Тим паче в такій крутій компанії!

Сподіваюсь, що разом з моїми колегами, командами паралімпійської та дефлімпійської збірних України ми надихнемо дівчаток і хлопчиків по всій країні займатись спортом, долати перепони та йти до власних цілей. Адже кожен з нас – рекордсмен у своєму житті та справжній переможець над собою. Варто лише невпинно працювати та вірити у власну зірку!», – коментує Єлизавета Мерешко.

Нагадаємо, що торік Єлизавета Мерешко разом зі світовою рекордсменкою зі стрибків у висоту, віце-чемпіонкою світу Ярославою Магучіх, чемпіоном Європи з важкої атлетики Дмитром Чумаком та дворазовим чемпіоном Паралімпійських ігор, багаторазовим чемпіоном Європи та світу, рекордсменом світу з легкої атлетики Ігорем Цвєтовим стали головними героями рекламної кампанії «Моршинська Спорт».

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Автор: УНІАН