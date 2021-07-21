Кіностудія 20th Century Studios опублікувала трейлер історичної драми Рідлі Скотта "Остання дуель", заснованої на книзі літературного критика Еріка Джагера.
Епос "Остання дуель" - історична драма, яка спонукає до роздумів. Стрічка розповідає про події, що відбуваються на тлі Столітньої війни, і розкриває безмежну могутність чоловіків, крихкість правосуддя і відвагу однієї жінки, яка готова стати проти всіх, щоб правда взяла верх.
Читайте також"Лука": яким вийшов новий мультик від Pixar з морем пасти, джелато і справжньою дружбоюФільм, заснований на реальних подіях, проливає світло на давні припущення про останню санкціоновану дуель Франції: між Жаном де Карружем і Жаком Ле Ґрі, колишніми друзями, які стали ворогами. Карруж-поважний лицар, відомий своєю відвагою і майстерністю на полі бою. Ле Ґрі-нормандський сквайр, чий інтелект і красномовство зробив його одним з найбільш шанованих членів двору.
Але одного разу Маргеріт, дружина Жана де Карружа, звинувачує Ле Ґрі в зґвалтуванні. Останній заперечує звинувачення, жінка відмовляється мовчати і виступає проти свого кривдника. Цей акт сміливості і непокори ставить її життя під загрозу. Випробування поєдинком, смертельна дуель, віддає долю всіх трьох в руки Бога.
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