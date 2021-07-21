Фільм, заснований на реальних подіях, проливає світло на останню санкціоновану дуель Франції.

Кіностудія 20th Century Studios опублікувала трейлер історичної драми Рідлі Скотта "Остання дуель", заснованої на книзі літературного критика Еріка Джагера.

Епос "Остання дуель" - історична драма, яка спонукає до роздумів. Стрічка розповідає про події, що відбуваються на тлі Столітньої війни, і розкриває безмежну могутність чоловіків, крихкість правосуддя і відвагу однієї жінки, яка готова стати проти всіх, щоб правда взяла верх.

Читайте також"Лука": яким вийшов новий мультик від Pixar з морем пасти, джелато і справжньою дружбоюФільм, заснований на реальних подіях, проливає світло на давні припущення про останню санкціоновану дуель Франції: між Жаном де Карружем і Жаком Ле Ґрі, колишніми друзями, які стали ворогами. Карруж-поважний лицар, відомий своєю відвагою і майстерністю на полі бою. Ле Ґрі-нормандський сквайр, чий інтелект і красномовство зробив його одним з найбільш шанованих членів двору.

Але одного разу Маргеріт, дружина Жана де Карружа, звинувачує Ле Ґрі в зґвалтуванні. Останній заперечує звинувачення, жінка відмовляється мовчати і виступає проти свого кривдника. Цей акт сміливості і непокори ставить її життя під загрозу. Випробування поєдинком, смертельна дуель, віддає долю всіх трьох в руки Бога.

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Автор: Іван Бойко