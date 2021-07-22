Телезірка Сніданку з 1+1 Руслан Сенічкін завітав у найбільший Тік Ток будинок України.

Нещодавно, ведучий Сніданку з 1+1, телекулінар та тіктокер Руслан Сенічкін прийняв запрошення найпопулярнішого в Україні Тік Ток хаузу. "Поїхав обмінятися досвідом та дізнатися, що таке: треш, краш, крінж та пранк" - розповів ведучий.

Блогери влаштували Сенічкіну екскурсію Тік Ток-будинком. Показали, де створюють та знімають контент, відпочивають та надихаються на нові, часом шалені ідеї. Життя тіктокерів нагадує реаліті шоу, яке транслюється на екранах смартфонів. Блогерам Top Team House від 18 до 24 років, і майже всі вони мільйонники. Серед них - українська актриса серіалу Школа на 1+1 Ірина Кудашова (@irinakudashova), та один із найпопулярніших україномовних Тік Ток блогерів Рудницький Владислав (@ledboy1).

Сам Сенічкін, лише півроку тому зареєструвався у мережі Тік Ток, проте вже має рекордне відео у 1 мільйон 600 тисяч переглядів! Це знаменитий поцілунок Руслана з людиноподібним роботом Софією, - перший у світі поцілунок людини з роботом, що увійшов в історію та відзначений офіційним сертифікатом. Посилання: https://vm.tiktok.com/ZMdGV2Mhh/ .

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Автор: Іван Божко