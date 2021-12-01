Нерідко на першому побаченні трапляються казуси, а не обдумані фрази та жарти й зовсім можуть все зіпсувати.

Перше побачення - можливість показати себе з кращого боку та справити максимально гарне враження. Іноді буквально одна фраза може все зіпсувати й тоді запрошення на друге побачення може й не бути.

Всім нам знайомі ситуації, коли буквально хочеться втекти з побачення. Негативне враження може залишити недоречний жарт або висловлювання про зовнішність, вульгарні фрази та пропозиції, жарти на адресу родичів або оточення.

У мережі розповіли, які фрази можуть безнадійно зіпсувати перше побачення:

Сподіваюся, ти не проти, але я запросив маму до нас на вечерю... Ти мені як брат/сестра Ти ж знаєш, що у мене є хлопець/дівчина? Я рада, що я можу провести час з таким хорошим другом, як ти Якби я сказав, що у тебе гарне тіло, ти б роздяглася і потанцювала? Я забув/забула свій гаманець Почекай, дружина/чоловік дзвонить Я збираюся наробити в штани Я сумую за своїм колишнім/колишньою Ти нагадуєш мені мого батька

У любовних справах помилки може зробити кожен, тому не варто перейматися через дрібниці. Водночас в спілкуванні з людиною, яка подобається, все ж варто бути акуратним й думати перш ніж говорити.

Раніше УНІАН писав, як захистити сім'ю від чоловічої зради залежно від типу чоловіка. Попри те, що причина, по якій відбувається подружня зрада - одна, шляхів її вирішення кілька. Різні чоловіки ставляться до свого подружнього життя по-різному.

Вас також можуть зацікавити наступні новини

Автор: Анастасія Горбачова