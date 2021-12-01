Перше побачення - можливість показати себе з кращого боку та справити максимально гарне враження. Іноді буквально одна фраза може все зіпсувати й тоді запрошення на друге побачення може й не бути.
Всім нам знайомі ситуації, коли буквально хочеться втекти з побачення. Негативне враження може залишити недоречний жарт або висловлювання про зовнішність, вульгарні фрази та пропозиції, жарти на адресу родичів або оточення.
У мережі розповіли, які фрази можуть безнадійно зіпсувати перше побачення:
- Сподіваюся, ти не проти, але я запросив маму до нас на вечерю...
- Ти мені як брат/сестра
- Ти ж знаєш, що у мене є хлопець/дівчина?
- Я рада, що я можу провести час з таким хорошим другом, як ти
- Якби я сказав, що у тебе гарне тіло, ти б роздяглася і потанцювала?
- Я забув/забула свій гаманець
- Почекай, дружина/чоловік дзвонить
- Я збираюся наробити в штани
- Я сумую за своїм колишнім/колишньою
- Ти нагадуєш мені мого батька
У любовних справах помилки може зробити кожен, тому не варто перейматися через дрібниці. Водночас в спілкуванні з людиною, яка подобається, все ж варто бути акуратним й думати перш ніж говорити.
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