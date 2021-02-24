22 лютого 2021 року у київському кінотеатрі "Жовтень" відбувся показ фільму "Нескінченний коридор" ("Endless corridor") до річниці подій Ходжалинської трагедії в Азербайджані.

Організатор заходу - Громадська Спілка "Рада Азербайджанців України". Гостями показу стали режисер фільму Александр Брокас, посол Азербайджану в Україні Ельміра Ахундова, народні депутати України Людмила Марченко, Володимир Крейденко, Мар'ян Заблоцький, Альона Шкрум, в.о. Голови державного космічного агентства України Михайло Лев, Голова Духовного управління мусульман України Муфтій Шейх Саїд Ісмагілов, Постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич, Генеральний директор Директорату цифрової інфраструктури на транспорті Міністерства інфраструктури України, заступник голови Наглядової ради АТ «Укрпошта» Фарід Сафаров і співголови РАУ Олег Крапівін і Хікмет Джавадов.

З урочистим словом виступили Генеральний секретар Громадської Спілки "Рада Азербайджанців України" Джалал Гусейнов та режисер стрічки Александр Брокас.

Документальний фільм "Нескінченний коридор", знятий незалежним литовським режисером Александром Брокасом, розповідає про події Ходжалинської трагедії - нападу вірменських солдат та військових 366-го мотострілкового полку колишнього СРСР на азербайджанське місто Ходжали 26 лютого 1992 року і масові вбивства мирних жителів міста.

За офіційними даними азербайджанської влади, в результаті трагедії загинуло (включаючи замерзлих у дорозі) 613 осіб, з них 63 дитини, 106 жінок, 70 людей похилого віку. 8 сімей було знищено повністю. 487 осіб, включаючи 76 дітей, було поранено, 150 осіб пропало безвісти, 1275 осіб було взято в заручники, з місць постійного проживання було вигнано 5379 осіб. Про долю 150 осіб, в тому числі 68 жінок і 26 дітей, досі нічого не відомо.

Події в Ходжали були визнані геноцидом в Мексиці, Пакистані, Колумбії, Чехії, Словенії, в Організації ісламського співробітництва, Панамі, Судані, 19 штатах США.

Європейський суд з прав людини кваліфікував масове знищення азербайджанського цивільного населення міста Ходжали як "діяння особливої тяжкості, які рівносильні військових злочинів або злочинів проти людства".

Фільм "Нескінченний коридор" - це спроба донести світовій спільноті всю жахливість подій в Ходжали. Зважаючи на кількість переглядів фільму в мережі, відзнаки фестивалів і конкурсів та завдяки подібним заходам світ потроху дізнається про подробиці трагедії.

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Автор: УНІАН