27 листопада о 19:30 в ефірі ТСН покажуть спеціальний сюжет до роковин Голодомору 1932-33 років в Україні. Кореспондентка ТСН Алла Хоцянівська знайшла унікальні свідчення жертв трагедії, записані на плівку ще у 80-х роках. Також журналістка зробила інтерв’ю з 94-річною жінкою, яка дитиною пережила Голодомор. Напередодні роковин трагедії українського народу ТСН передала ці матеріали, які досі не були оприлюднені, Національному музею Голодомору-геноциду.

Свідчення очевидців голодомору Алла Хоцянівська знайшла на Київщині в селі Перемога. Їх ще у 80-х роках записав на магнітофон вчитель історії Віктор Недбайло, який ризикуючи своєю кар’єрою, прагнув зберегти для майбутніх поколінь справжні факти та історії життя людей, які пережили голод. Понад 40 років ці плівки зберігались у сільському шкільному музеї. Чоловіка уже немає серед живих, але його особисту історію та про справу усього життя ТСН розповіла дружина Таїсія, яка і досі живе у цьому селі. Більше про це глядачі 1+1 зможуть побачити у сюжеті вже цієї суботи.

"Цей чоловік приїхав жити і працювати вчителем у село за направленням після закінчення інституту. Він був надзвичайно прогресивним, хотів розповідати правду про Голодомор у ті часи, коли про це не говорив ніхто. І він у селі, де навіть не народився, збирав "живу" історію. Тоді люди боялися про це говорити, але йому вдалося", – розповіла Алла Хоцянівська.

Кілька днів на Кіностудії ім. Довженка підбирали техніку для прослуховування та оцифровки старих магнітофонних стрічок. Головним завданням фахівців було не пошкодити їх. Що зберіглося на записах - дивіться у спецрепортажі ТСН вже 27 листопада о 19:30.

Алла Хоцянівська записала також унікальне інтерв’ю з 94-річною Вікторією Рихлик, якій вдалося вижити у селі Перемога у голодні 30-ті. Жінка досі пам’ятає факти масової загибелі односельців та відкриває деталі трагедії.

За допомогою експертів ТСН дослідить масштаби експорту відібраного у селян українського зерна у 32-33 роках і розповість, як радянській владі вдалося відібрати в голодних людей ще й кілограми золота.

Оцифрований запис та оригінальні магнітофонні касети, а також інтерв’ю однієї з небагатьох нині живих очевидиць голодомору ТСН передала Національному музею Голодомору-геноциду.

"Ми втрачаємо нашу історію щодня, адже людей, які пережили цю трагедію майже не залишилось. У нас дуже мало часу, щоб зібрати і зафіксувати цю інформацію. Ми б дуже хотіли, аби всі українці, які мають живих родичів - свідків голоду, і вони досі з ними про це не поговорили – зробили це просто зараз. І якщо раптом хтось має записи свідчень – не будьте байдужими і оприлюднюйте цю інформацію. Тому, що це - дуже цінні знання для нас як для нації", - сказала авторка сюжету, кореспондентка ТСН Алла Хоцянівська.

Не пропустіть спеціальний сюжет до річниці пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років на території України вже у суботу о 19:30 на 1+1.

Автор: Григорій Бондар