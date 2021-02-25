При облаштуванні житла варто приділяти увагу найдрібнішим нюансам, в тому числі - вибору освітлення. Стильний і красивий інтер'єр можна отримати без відповідних освітлювальних приладів буде досить складно. Лідером серед можливих варіантів на сьогодні є трекові світильники - пристрої, що допомагають не тільки прикрасити приміщення, але й істотно скоротити кількість споживаної електроенергії.

Що таке трековий світильник? Це сучасна система освітлення, що включає шину і пересуваються по ній освітлювальні прилади. Завдяки такій конструкції направити світло можна в будь-яку сторону, організувавши яскраво освітлені і темні зони. Трекові світильники - популярне рішення не тільки для оформлення житлових приміщень. Вони часто використовуються при створенні інтер'єрів офісів, барів, ресторанів, виробничих приміщень, магазинів, виставкових центрів. За допомогою світильників на треку за лічені миті можна зробити світловий акцент на якомусь елементі інтер'єру, виділити головне, приховати погане.

Конструкція трекового світильника дуже проста і включає:

шинопровід (трек) по якому переміщаються джерела світла;

самі джерела світла - прожектори;

поворотні механізми;

заглушки для треку.

Трековий світильник зовсім необов'язково повинен бути прямим. В асортименті продукції даної категорії представлено чимало рішень, що відрізняються формою, кольором, іншими нюансами виконання. Такі трекові світильники можуть служити в якості допоміжних джерел світла або виконувати роль головного прикраси - розкішної люстри.

Переваги трекових світильників на світлодіодах

Чому світильники на треку стали настільки популярні? Відповідь проста - такі прилади відрізняються цілим комплексом достоїнств:

дають можливість формувати спрямований потік світла, створювати світлові акценти і тіні;

трекові світильники найбільш функціональні, при цьому - прості конструктивно і не схильні до частих поломок;

експлуатація та обслуговування приладів не викликають складнощів - це зручне і практичне рішення для будь-яких приміщень.

Варто відзначити й інші переваги трекового освітлення. Використовуючи такі прилади можна візуально змінити планування приміщення, збільшити його площу, приховати захаращеність. На треки можна кріпити прилади різної форми і кольору, що підвищує естетичну цінність обладнання. Трекові світильники можна фіксувати на стелях і стінах з будь-яким оздобленням - вони гармонійно впишуться в самі різні інтер'єри і стануть невід'ємною їх частиною.

Монтаж трекового світильника виконати просто. робота не вимагає особливого досвіду і навичок установки саме такого типу обладнання.

Трекові світильники представлені в різних формах і розмірах. Є компактні моделі, які відмінно справляються з освітленням маленьких кімнат або кухні. Інші прилади можна встановлювати в дуже довгих коридорах, галереях, тунелях. В інтернет-магазині Евросвет ви знайдете рішення на будь-який смак і бюджет.

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Автор: УНІАН