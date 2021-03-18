У неділю, 21 березня, о 17:00 відбудеться гра команд «Динамо» – «Рух» у рамках 19 туру Чемпіонату України з футболу. Матч транслюватиме телеканал 2+2 зі стадіону «Олімпійський» у Києві.

Команди продовжують грати на стадіонах без глядачів через карантинні умови в Україні під час пандемії.

Нагадаємо, що телеканал 2+2 транслює матчі за участі футбольного клубу «Динамо». Прихильники клубу можуть спостерігати за грою на 2+2 та дізнаватися про останні зміни розкладу та заплановані трансляції із відповідних анонсів.

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Автор: Іван Бойко