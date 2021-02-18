Квартира – острівець безпеки та спокою. Житло забезпечує власникам почуття захищеності та комфорту. Але і про квартиру у відповідь необхідно піклуватися – підтримувати її у комфортному для проживання стані, наповнювати тільки позитивними емоціями, створювати атмосферу затишку. На рішення всіх цих завдань йде чимало грошей, сил, часу, тому подбати про фінансову "подушку безпеки" також не буде зайвим.

Страхування нерухомості – оптимальний шлях для забезпечення безпеки вашого бюджету. Звичайно, наявність страховки не захистить від неприємностей, але дозволить подолати труднощі з найменшими втратами. У ситуації, коли настає страховий випадок, отримати повернення коштів від страхової компанії – хороша і своєчасна допомога та підтримка.

Як застрахувати квартиру?

Для оформлення страхового полісу не доведеться витрачати найдорогоцінніший ресурс – час. Придбати страхування квартири можна онлайн, заповнивши форму на сайті Альфа Страхування і оплативши вартість через онлайн-банкінг. А зручна модель підписки дозволить оплачувати платіж кожного місяця, що дозволить оптимізувати свої витрати, не віддаючи повну річну вартість страхування одразу одним платежем. Вносити щомісячний платіж також можна онлайн, скориставшись банківською карткою або інтернет-банкінгом. Та це ще не все, адже якщо із квартирою станеться халепа, то страхова компанія ще й виплату компенсації здійснить на карту клієнта. Як бачите, все просто.

Страхові ризики: навіщо страхувати квартиру

Що можна застрахувати? До переліку речей, що підлягають страхуванню майна, можна включити:

несучі конструкції;

внутрішню обробку;

меблі та побутову техніку;

цінне майно;

господарські будівлі.

Також, можна страховка покриває відповідальність перед третіми особами – в цьому випадку не доведеться відшкодовувати збиток, заподіяний з вашої вини (наприклад, при затопленні сусідів). Застрахувати можна не все майно – є кілька категорій виключень, про які докладніше зможе розповісти співробітник страхової. Серед них носії інформації, специфічні і особисті речі та ін.

Навіщо оформляти страховку і платити щорічний внесок, якщо поліс може ніколи не знадобиться? Серед самих "популярних" страхових ризиків – удари блискавки, пожежі, потопи, затоплення, транспортні пригоди (падіння літальних апаратів, наприклад, або їх вантажів), стихійні лиха, грабіж, крадіжка, вандалізм. Як показує практика, настання одного з перерахованих ризиків – не рідкість. У разі відсутності страховки на фінансову підтримку розраховувати не доводиться – судові позови можуть тягнутися роками, а відновлювати житло необхідно відразу ж. Компенсація від страхової компанії дозволить зайнятися ремонтом або придбати заміну втраченого майна в найкоротші терміни. Якщо квартиру буде повністю зруйновано, страхова компанія надасть тимчасове житло своїм клієнтам, аби на перший час вони не залишились без даху над головою.

Як оформити страхування квартири в стислі строки? Зверніться в компанію Альфа Страхування https://alfaic.ua/, де отримуєте можливість купити не тільки страховку нерухомості, а й поліс страхування здоров’я, транспортного засобу, туристичні страховки та інші види страхування.

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Автор: УНІАН