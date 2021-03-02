Початок весни – завжди вдалий час для початку чогось нового та для перезавантаження настрою. Тож, починаючи з 1 березня, ПЛЮСПЛЮС підготував прем’єру другого сезону мультсеріалу «44 коти», нові серії «СуперІграшки», третій сезон «Герої в масках» та прем’єру української анімації «210 добрих справ».

Мультсеріал «44 коти» розповідає про чотирьох кошенят: Лампу, Міледі, Пилу і Пончика. Вони живуть у будинку бабусі Піни та настільки люблять музику, що створили власний музичний гурт. Дивіться пригоди співучих кошенят з 1 березня, щопонеділка, о 18:45 на ПЛЮСПЛЮС.

Продовжуємо транслювати та розповідати про новинки українського анімаційного виробництва. «210 добрих справ» від студії анімації Good Deeds Animation – історія про дівчинку Еммі, у якої досить незвична родина: мама, яка постійно щось випадково ламає, тато – вчений-інженер та винахідник, старший брат Кіт. Одного разу, тато Еммі винаходить машину часу, за допомогою якої хоче попередити всі негаразди в родині. Але трапляється те, що попередити він не може. Дивіться прем’єру мультсеріалу «210 добрих справ» з 6 березня, щосуботи та неділі, об 11:30.

Продовження мультсеріалу «СуперІграшки» вже можна буде побачити 18 березня, у четвер, о 20:15 на телеканалі ПЛЮСПЛЮС. Як дев’ятирічний хлопчик з суперздібностями буде перетворюватися у іграшку та продовжувати боротися проти зла, ви дізнаєтеся з нових серій.

Також у березні матимемо змогу дивитися продовження мультсеріалу «Герої в масках». Третій сезон підготував багато цікавого про трьох героїв Амайю, Грега та Конора. Кожен має свою здібність та маскування. Слідкуйте за анонсами телеканалу, щоб дізнатися точну дату та час виходу.

Дивіться телеканал ПЛЮСПЛЮС та підписуйтеся на сторінки каналу у соціальних мережах instagram і facebook. Дізнавайтеся останні новини про героїв, новинки у світі анімації та анонси найближчих прем’єр на ПЛЮСПЛЮС.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН