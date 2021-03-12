Програма передбачає надання адресної допомоги у вигляді знижок на техніку та діє у роздрібній мережі та інтернет-магазині foxtrot.ua на постійній основі.

Ритейлер з продажу електроніки та побутової техніки оголосив про запуск соціальної програми у мережі Фокстрот для членів Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Українське товариство глухих». Вона буде діяти у всіх 162 торгових точках у 90 містах країни та інтернет-магазині foxtrot.ua.

Учасники програми за членським квитком ВГОІ «УТОГ» мають можливість отримати знижку до 10% на весь асортимент (окрім акційних позицій) під час здійснення покупок у Фокстрот.

– Соціальне партнерство є одним з ключових напрямків компанії в рамках реалізації принципів корпоративно-відповідального бізнесу. Ми вже маємо успішний досвід такої співпраці з Всеукраїнським об’єднанням учасників АТО «Українці – разом!» з використанням «Соціальної картки учасників АТО», яка дає право на отримання знижки. Щомісяця мережа обслуговує понад тисячу захисників України та членів сімей загиблих, – зазначив Євген Кречетович, керівник CRM-служби компанії Фокстрот. – Сподіваємося, що члени товариства «УТОГ» також належним чином оцінять переваги нової програми, щоб купувати потрібну техніку зі значною економією.

Умови користування програмою дуже прості:

При купівлі у роздрібному магазині необхідно касиру показати пластикову картку членського квитка «УТОГ» або його електронний аналог;

необхідно касиру показати пластикову картку членського квитка «УТОГ» або його електронний аналог; При купівлі в інтернет-магазині – додати обраний товар до кошику, у полі «промо-код» ввести ID-номер членського квитка.

– Українське товариство глухих як організація, яка об’єднує найбільшу кількість осіб з інвалідністю зі слуху в Україні, завжди підтримує соціальні ініціативи великих компаній, направлені на підтримку осіб з порушеннями слуху. Запущена програма є не просто знижкою на техніку, а насамперед – проявом відкритості та толерантності суспільства і відкритості компанії Фокстрот до людей з порушеннями слуху», – відзначила президія Центрального правління Українського товариства глухих.

Довідка: Фокстрот – одна з найбільших торговельних мереж за кількістю магазинів і обсягами продажів електроніки та побутової техніки в Україні. Бренд Фокстрот є омніканальним (офлайн і онлайн торгівля): охоплює 162 магазини загальною торгівельною площею 153 тис. кв. м в 90 обласних і районних центрах України та інтернет-магазин FOXTROT.UA, трафік відвідування якого сягає 9,5 млн користувачів в місяць.

Бренд Фокстрот розвиває Група компаній «ФОКСТРОТ», співзасновники — Валерій Маковецький і Геннадій Виходцев.

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Автор: УНІАН