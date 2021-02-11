Телеканал УНІАН оновлює трансляції Чемпіонату України з футболу (ЧУ). Перші матчі 14 туру ЧУ в новому 2021 році відбудуться вже цими вихідними: 13 лютого, у суботу, о 14:00 зіграють команди «Зоря» – «Десна» на стадіоні «Славутич-Арена» у Запоріжжі, а 14 лютого, у неділю, о 17:00 відбудеться матч «Дніпро-1» – «Інгулець» на стадіоні «Дніпро-Арена» у Дніпрі.

Пряму трансляцію матчів можна буде дивитися на телеканалі УНІАН. Команди зіграють на стадіонах без глядачів через карантинні обмеження в Україні під час пандемії. Матчі ЧУ відбудуться за календарним планом, не зважаючи на зміну погодних умов в Україні – різке зниження температури та снігопад; стадіони готові приймати команди та забезпечити належні умови проведення гри.

Дивіться УНІАН та слідкуйте за результатами та анонсами матчів Чемпіонату України з футболу.

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Автор: УНІАН