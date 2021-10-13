Школа не завжди дає необхідні знання. Щоб у дорослому віці не довелося надолужувати згаяне або упускати можливості, краще відразу подумати про освіту дитини. Вибір курсів англійської для підлітків, напевно, найскладніше заняття. Тінейджери - це вже сформовані особистості, яких не завжди легко мотивувати і зацікавити.

Англійська для підлітків повинна викладатися цікаво і інноваційно. Зацікавити процесом - особлива майстерність, але й програма повинна бути цікавою і правильно підібраною для кожного віку.

Як мотивувати підлітка вчити англійську мову

Ми вже писали про те, як вибрати курси англійської для підлітків, а тепер поговоримо про мотивацію. Успіх будь-якої справи залежить від правильно поставлених цілей. Змусити підлітка щось вчити дуже складно. Неправильний підхід може налаштувати школяра проти, тоді курси англійської мови не принесуть ефекту.

Перед пошуком курсів англійської з підлітком важливо поговорити, щоб він сам прийшов до думки, що йому це треба. Наведіть на думки, що йому дасть знання мови, чому важливо саме зараз приділити час курсам англійської.

Не намагайтеся змусити школяра в покарання вчити англійську мову, це може дати протилежний ефект.

Якщо школяр вже займається на курсах, підтримуйте його. Уникайте будь-яких порівнянь з іншими учнями.

Показуйте на своєму прикладі, наскільки важливо знати іноземну мову - в подорожах, на роботі, дивлячись серіал вдома. Ваш рівень англійської мови бажає кращого? Це відмінний привід підтягнути знання. Підіть на курси і розберіться самі з іноземним, щоб стати хорошим прикладом для своєї дитини.

Як підібрати курси англійської для підлітка

Підбирайте курси англійської за кількома параметрами. Підлітку має бути комфортно займатися в групі, не витрачати багато часу на дорогу і займатися в зручний час. Програма навчання повинна бути сучасною і підібраною під вік і інтереси.

Домашні завдання повинні бути максимально цікавими, відмінно, якщо в школі є інтерактивні платформи, де в ігровій формі на телефоні, планшеті або комп'ютері школяр зможе потренуватися, виконуючи завдання.

Не варто віддавати школяра на курси зі змішаними віковими категоріями, поділеними тільки на групи за рівнем знань. Група буде грати чимало важливу роль в мотивації. Підлітку буде цікавіше займатися з однолітками, обговорювати тренди і теми, цікаві саме їм.

Заняття з репетитором також не найкращий варіант для школярів, адже важливо вчитися комунікувати з різними людьми, слухати різну вимову, бути задіяним в діалогах. Займаючись з викладачем, уроки краще доповнювати розмовними клубами, додатковими майстер-класами, прослуховуванням подкастів і переглядом різних фільмів і серіалів.

Підключіть підлітка до вибору курсів та викладачів, так він буде більш активним і підбере те, що буде цікаво саме йому.

Автор: Іван Бойко