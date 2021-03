Група Ferrero, на чолі з Головою правління Джованні Ферреро і Генеральним директором Лапо Чівілетті, завершила фінансовий рік з консолідованим обігом в 12,3 млрд євро, що на 7,8% більше у порівнянні з попереднім звітним періодом (11,4 млрд євро).

Станом на 31 серпня 2020 року Ferrero International S. A. включає в себе 105 компаній і 31 виробниче підприємство. Продукція Ferrero реалізується більш ніж в 170 країнах світу - безпосередньо або через дистриб'юторів.

Середня чисельність персоналу Групи в 2019/2020 фінансовому році склала 34 121 особу, що перевищує показник 2018/2019 року (33 003 людини). У штаті компанії значилося 37 122 співробітника (роком раніше, на 31 серпня 2019 року, чисельність персоналу становила 36 372 співробітника).

Незважаючи на складну ситуацію на світовому ринку, Група Ferrero успішно адаптувалася до нових викликів, пов'язаних з пандемією Covid-19. Приділяючи пріоритетну увагу питанням здоров'я та безпеки споживачів і співробітників, Група Ferrero продемонструвала гнучкість і стійкість, забезпечила безперервність виробничої діяльності та безперебійну доставку своєї продукції.

Група Ferrero домоглася збільшення обсягу продажів готової продукції, про що свідчать такі показники:

зростання обсягу продажів у США та ринках Західної Європи, включаючи Німеччину, Францію та Італію;

зростання обсягу продажів глобальних брендів, таких як Nutella®, Kinder Bueno® і охолоджені продукти;

запуск нових продуктів, включаючи Nutella Biscuits ® в Італії;

повна інтеграція в консолідовану звітність продуктів бренду Keebler® - після його придбання у компанії Kellogg в кінці 2018/2019 фінансового року.

Органічне зростання компанії (без урахування впливу придбаного бізнесу попереднього звітного періоду) становило 1,5% за поточними обмінними курсами.

Крім того, протягом цього періоду Група Ferrero продовжувала активно розвиватися в наступних областях: збільшення інвестиції в глобальні бренди; нарощування масштабів власних науково-дослідних проектів; подальші інвестиції у розвиток своєї виробничої діяльності. Група продовжила свою стратегію технологічного розвитку за рахунок розширення виробничих потужностей. Загальний обсяг капіталовкладень в цій сфері склав 619 млн євро. Найбільша частина від загального обсягу капіталовкладень припала на власні виробничі майданчики та обладнання (534 млн євро) в Італії, Німеччині, США та Польщі.

Ці інвестиції демонструють сталий розвиток Групи з метою подальшого підвищення якості, свіжості і безпеки її продукції, а також підвищення її конкурентоспроможності та мінімізації впливу на навколишнє середовище, що є пріоритетом для Групи Ferrero.

Про компанію Ferrero

У 2021 році Група Ferrero відзначить своє 75-річчя. Заснована в 1946 році в місті Альба (регіон П'ємонт, Італія), Ferrero пройшла великий шлях від сімейного підприємства до глобальної компанії. Сьогодні Група Ferrero є одним з лідерів на світовому ринку пакованих кондитерських продуктів.

20 жовтня 2020 року Група Ferrero, світовий лідер на ринку солодких пакованих продуктів, опублікувала 11-й звіт про сталий розвиток (11th Sustainability Report) як підтвердження своєї прихильності стратегії сталого розвитку - Care for the Better. У звіті Ferrero представлені нові амбітні цілі щодо скорочення вуглецевого сліду до 2030 року, а також цілі та досягнення компанії в галузі сталого розвитку.

Автор: УНІАН