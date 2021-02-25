Нова онлайн-платформа надає можливість ІТ-спеціалістам працювати віддалено над масштабними глобальними проєктами.

Український офіс EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM), провідного світового постачальника послуг з розробки цифрових платформ та програмного забезпечення, повідомляє про запуск EPAM Anywhere — онлайн-платформи для ІТ-спеціалістів. Платформа дозволяє фахівцям працювати віддалено з найбільшими міжнародними компаніями-клієнтами EPAM.

EPAM Anywhere покликана надати можливість талантам ІТ-сфери швидко та легко знаходити проєкти, які відповідають їхнім знанням та досвіду, працювати з клієнтами зі списку Forbes Global 2000, будувати успішну кар’єру в індустрії й отримувати конкурентну винагороду. Поміж того, співпраця з платформою передбачає додаткові переваги, серед яких — гнучкий графік, широкі можливості для професійного розвитку та доступ до експертної спільноти.

«Попит на масштабні проєкти з цифрової трансформації з боку клієнтів EPAM стабільно зростає, що сприяє пошуку сучасних рішень для залучення та роботи з талантами, — коментує Олексій Стах, віцепрезидент EPAM, відповідальний за запуск EPAM Anywhere. — Гнучкий підхід до організації робочих процесів, віддалена взаємодія команд — тренд останніх років, підсилений світовою пандемією, який суттєво змінить уявлення про роботу у багатьох індустріях. Ми раді бути серед перших, хто наважився на реалізацію такого масштабного проєкту, як EPAM Anywhere. Переконані, що новий формат допоможе стерти кордони між містами та країнами для ІТ-спеціалістів, відкриє безліч можливостей для талантів з усіх куточків України та світу».

На EPAM Anywhere вже розміщено понад 1000 вакансій для ІТ-спеціалістів, а платформа працює у 10 країнах, перелік яких буде розширюватись. Наразі з платформою співпрацюють понад 800 розробників з більш ніж 100 міст світу.

Дізнатися більше про EPAM Anywhere: anywhere.epam.com/

ПРО КОМПАНІЮ EPAM SYSTEMS

Заснована у 1993 році компанія EPAM Systems Inc. (NYSE: EPAM) є провідним світовим розробником цифрових платформ, продуктів та складних дизайн та програмних рішень. Використовуючи свій багаторічний технологічний досвід та компетенції у сфері консалтингу, дизайну та інноваційних стратегій, EPAM тісно співпрацює зі своїми клієнтами для створення проривних рішень, що перетворюють складні бізнес-задачі у реальні бізнес-можливості. Команди професіоналів EPAM працюють із замовниками у більш ніж 35 країнах світу у Північній Америці, Європі, Азії та Австралії. EPAM стала однією з чотирьох технологічних компаній, які щоразу входять до списку Forbes “25 публічних технологічних компаній, які швидко зростають”, починаючи з 2013 року, а також визнана лідером в індустрії ІТ-сервісів у списку Fortune “100 компаній, які швидко зростають” у 2019 та 2020 роках.

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Автор: УНІАН