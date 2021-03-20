Кредити давно є невід'ємною частиною нашого життя. З їх допомогою ми вирішуємо ті чи інші фінансові завдання. Знайти хорошого кредитора не завжди просто, банки занадто вимогливі до позичальника, а популярні нині "швидкі кредити під 0%" – це, без сумнівів, обман чистої води. Власники нерухомості в Києві можуть оформити кредит значно простіше, використовуючи її в якості застави. Чи не небезпечно це? Насправді – ні, кредит під заставу за статистикою є найбезпечнішим та вигідним видом угоди. Взяти кредит під заставу нерухомості в Києві Ви можете в компанії "Кредит 112". Що для цього потрібно та які основні умови – розглянемо далі.

Де взяти кредит під заставу нерухомості в Києві?

Проведіть невеликий аналіз ринку заставного кредитування в Києві, і ви прийдете до висновку, що найкращі умови пропонує "Кредит 112". Компанія заснована ще у 2005 році силами декількох приватних інвесторів, а на поточний момент їх кількість досягає декількох сотень.

Ця компанія розвивається щодня, щоб зробити кредити доступнішими для кожного українця. Для зручності, ви можете зателефонувати за тел: 067 112 5 112, 063 112 5 112 або замовити зворотний дзвінок або зайти на сайт компанії й залишити заявку. На сайті кредитора можна скористатися зручним кредитним калькулятором, щоб заздалегідь розрахувати позику, виходячи з необхідної Вам суми, ціни заставної нерухомості, тривалості кредитування.

Основні умови:

1. Можна отримати кредит під Всі типи нерухомості: квартира, будинок, нежитлове приміщення, земельна ділянка;

2. Фіксована ставка – 1,5% на місяць;

3. Сума кредиту – 80% від вартості застави;

4. Максимальний розмір позики – 30 000 000 гривень;

5. Термін кредитування - 3 місяці – 10 років.

Залишити заявку на кредит під заставу нерухомості в Києві можна в онлайн режимі (на сайті "Кредит 112") або в головному офісі компанії, адреса якої Ви знайдете в розділі "Контакти", де також можете отримати особисту консультацію фахівця.

Чому варто вибрати "Кредит 112"?

Позичальники по всій Україні вибирають "Кредит 112" кожен день, чому?

● 15-річний досвід фахівців;

● Офіційна, нотаріально завірена угода;

● Прозорі договори без підводних каменів;

● Час відповіді на заявку – кілька хвилин;

● Не потрібна довідка про доходи;

● Найнижча процентна ставка на ринку кредитування;

● Самостійний вибір графіка виплат;

● Видають позику клієнтам з поганою кредитною історією;

● Безкоштовна послуга оцінки застави;

● Гроші на руки готівкою в день звернення.

Як оформити кредит під нерухомість в Києві?

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Фахівці компанії готові проконсультувати Вас з будь-якого питання онлайн в популярних месенджерах Telegram, WhatsApp і Viber, а також за телефонами +38 (044) 351-66-50 або +38 (099) 112-5-112, +38 (063) 112-5-112, +38(067) 112-5-112.

Відвідайте офіс компанії в Києві, щоб особисто переконатися в надійності організації й оформити позику всього за 2 години.

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Автор: Григорій Бондар