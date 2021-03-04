Уже цієї суботи, 6 березня, на телеканалі «1+1» відбудеться грандіозна прем’єра нового яскравого шоу зіркових пародій «Ліпсінк Батл». На глядачів чекає рекордна кількість зіркових учасників проєкту, які вражатимуть своїми виступами та образами. Програма виходитиме в ефір щосуботи, о 20:20.

По завершенню кожного епізоду програми, на YouTube-каналі «Ліпсінк Батл / Lip Sync Battle» будуть опубліковані бекстейджі, над якими працює команда 1+1 Digital. Глядачі бекстейджу зможуть побачити залаштунки проєкту, дізнатися секрети перевтілень, а також насолодитися ексклюзивними інтерв’ю з героями та спеціальними гостями «Ліпсінк Батлу» в розважальному форматі.

Ведучі бекстейджу – відомі радіоведучі Слава Дьомін і Тетяна Татарченко. Саме вони після виступів будуть спілкуватися з учасниками шоу, випитуючи сенсаційні та ексклюзивні подробиці. Крім цього, на героїв чекатимуть інтерактивні завдання, які допоможуть розкрити їхні характери.

«Бекстейдж «Ліпсінк Батлу» – виключно про позитивні емоції та хороший настрій. Ми з командою впевнені, що глядачі будуть в захваті, адже таким масивом зірок, яскравих перевтілень і цікавих завдань не може похизуватися жодне раніше реалізоване шоу. Це дозволяє нам використовувати нові креативні інструменти для роботи з Digital-аудиторією, щоб робити бекстейдж ще насиченішим та яскравішим», – прокоментував Олександр Козаченко, керівник розважального напрямку контентних продуктів 1+1 Digital та платформи 1+1 video.

Нагадаємо, «Ліпсінк Батл» – це шоу зіркових пародій, адаптація популярного американського формату «Lip Sync Battle», який вже встиг стати хітом у більш ніж 10 країнах світу.

За форматом шоу, відомі особистості перевтілюються у зірок світового шоу-бізнесу під хіти, які знають і люблять всі. Головне завдання зірок – максимально переконливо відтворити пісню, копіюючи міміку, зовнішній вигляд, манеру триматися на сцені оригінального виконавця хіта. Учасники проєкту розіб’ються на пари та влаштують між собою запеклий батл за звання кращого пародиста. Боротьба зірок, а також яскраві костюми та декорації нікого не залишать байдужими та гарантовано піднімуть настрій глядачам.

Ведучими масштабного шоу стали співачка, тренер «Голосу країни-11» Тіна Кароль та артист і продюсер ПТП.

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Автор: УНІАН